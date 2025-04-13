Москва, 13 апреля, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина со специальным посланником главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом станет шагом к переговорам президентов России и США. Об этом 13 апреля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фрагмент разговора опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Гавриил Григоров/ТАСС

«Так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом в сторону этой встречи», ― отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин и его американский коллега Дональд Трамп рано или поздно встретятся в очном формате.

«Встреча эта состоится. Президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе и делали это публично», ― напомнил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что встреча состоится в соответствующее время, к ней ещё нужно подготовиться.

Как передавало ИА Регнум, Путин 11 апреля на встрече со специальным посланником главы Белого дома обсудил урегулирование на Украине. Беседа проходила в Санкт-Петербурге и продлилась более четырёх часов.

Глава Белого дома 13 апреля положительно оценил ход переговорного процесса по вопросу урегулирования украинского конфликта. Он также пообещал «довольно скорые новости» по данной теме.

Трамп 9 апреля в беседе с журналистами в Овальном кабинете высказал предположение о том, когда встретится с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, встреча двух лидеров может произойти «в какой-то момент», предположительно, в Саудовской Аравии.

31 марта Трамп говорил, что намерен в апреле или «немного позже» отправиться с официальным визитом в Саудовскую Аравию, Катар и ряд других стран Ближнего Востока.

При этом Песков заявил, что планы поездки президента США в Саудовскую Аравию не связаны с Путиным. По его словам, на данный момент у Кремля отсутствует понимание о дате и месте возможной встречи глав двух государств. Тем не менее контакты с американской стороной на различных уровнях и по различным каналам продолжаются, добавил Песков.

18 марта состоялся диалог между Трампом и Путиным. В ходе телефонного звонка стороны обсудили ситуацию на Украине и пришли к соглашению о необходимости разрешения конфликта дипломатическими методами. Также российский лидер согласился с инициативой главы Белого дома о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по объектам энергетической инфраструктуры.