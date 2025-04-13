Замглавы офиса Зеленского назвал число подписавших молодёжный контракт ВСУ
Павел Палиса: молодёжный контракт с ВСУ подписали менее 500 граждан
Киев, 13 апреля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Молодёжный контракт с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) подписали менее 500 граждан. Об этом заявил заместитель руководителя офиса главы киевского режима Павел Палиса, слова которого передаёт издание «Страна. ua».
«Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много», — отметил он.
Палиса также заявил, что двумя основными причинами отказа от подписания контракта являются мысли о скором окончании украинского конфликта или влияние родителей.
Как передавало ИА Регнум, 11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу контрактников возрастом от 18 до 24 лет. Позднее отмечалось, что, несмотря на это, киевскому режиму не удаётся набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч добровольцев, а потери украинских формирований существенно превышают число мобилизованных. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен, из которых 200 тыс. гривен выплатят сразу, остальные — во время службы.
12 февраля военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил ИА Регнум, что новые якобы добровольческие контракты для 18-летних украинцев являются ничем иным, как утилизацией населения Украины. Эксперт уточнил, что Киев очень зависит от человеческого ресурса, который уже исчерпан, и сейчас бригады ВСУ укомплектованы только наполовину.