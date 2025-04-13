Киев, 13 апреля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Молодёжный контракт с Вооружёнными силами Украины (ВСУ) подписали менее 500 граждан. Об этом заявил заместитель руководителя офиса главы киевского режима Павел Палиса, слова которого передаёт издание «Страна. ua».

IMAGO Andreas Stroh/Global Look Press

«Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Потому что это до 500 человек. Хотя заявок было очень много», — отметил он.

Палиса также заявил, что двумя основными причинами отказа от подписания контракта являются мысли о скором окончании украинского конфликта или влияние родителей.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу контрактников возрастом от 18 до 24 лет. Позднее отмечалось, что, несмотря на это, киевскому режиму не удаётся набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч добровольцев, а потери украинских формирований существенно превышают число мобилизованных. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен, из которых 200 тыс. гривен выплатят сразу, остальные — во время службы.

12 февраля военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил ИА Регнум, что новые якобы добровольческие контракты для 18-летних украинцев являются ничем иным, как утилизацией населения Украины. Эксперт уточнил, что Киев очень зависит от человеческого ресурса, который уже исчерпан, и сейчас бригады ВСУ укомплектованы только наполовину.