Киев, 13 апреля, 2025, 11:31 — ИА Регнум. В Киевской и еще восьми других областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Mykola Tys/Global Look Press

По данным ресурса на 10​​​: 12 по мск, тревога звучит в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях.

Как передавало ИА Регнум, утром 12 апреля в Киевской и еще пяти других областях Украины была объявлена воздушная тревога. В тот же день в украинской столице сообщали о взрывах.

Минобороны РФ неоднократно подчёркивало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.