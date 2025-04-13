Москва, 13 апреля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над двумя регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

MOD Russia/Global Look Press

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что 12 дронов Вооружённых сил Украины сбили над территорией Ростовской области и один БПЛА над территорией Белгородской области.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские дроны нейтрализовали в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском районах и Октябрьском сельском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

По информации главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, под ударом ВСУ оказался город Шебекино. В результате атаки ранение получил мирный житель.

Как передавало ИА Регнум, с вечера 11 апреля подразделения противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников в небе над пятью регионами России. Вражескую атаку с воздуха отразили в период с 20:00 мск 11 апреля до 06:30 мск 12 апреля.

Над Курской областью обнаружили и сбили 18 дронов ВСУ. Ещё 13 беспилотников ликвидировали в Ростовской области. По два БПЛА силы ПВО сбили в Орловской и Белгородской областях. Над Краснодарским краем был уничтожен один украинский дрон.

13 апреля Гладков сообщил, что в результате атаки FPV-дрона ранения получила жительница Шебекино. Её доставили в медучреждение с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги. Он добавил, что пострадавшую в дальнейшем транспортируют в Городскую больницу № 2 г. Белгорода. От детонации дрона также был посечён осколками стоящий автобус

Днем ранее, 12 апреля, при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины на автомобиль в Белгородской области пострадал мужчина. Его с осколочными ранениями головы и левой голени доставили в Городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Обломки сбитого беспилотника ВСУ ночью 12 апреля повредили контактные сети железнодорожных путей в Динском районе Краснодарского края. Движение поездов на участке приостановили.