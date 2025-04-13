Душанбе, 13 апреля, 2025, 11:12 — ИА Регнум. В Раштском районе Таджикистана в результате землетрясения частично разрушены 17 жилых домов. Об этом сообщили в Центре управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве Таджикистана.

Sputnik/РИА Новости

«По предварительным данным, на территории четырёх сёл Раштского района частично пострадали 17 домов, жертв нет», — цитирует сообщение центра ТАСС.

В ведомстве также уточнили, что в эпицентре, которым и стал Раштский район, сила подземных толчков достигла пяти баллов. При этом в Душанбе, находящемся примерно в 185 км к западу от эпицентра, сила толчков составила три балла.

В КЧС добавили, что заместитель председателя ведомства Хотамшо Латифзода направился в пострадавший район, где уже работает комиссия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

13 апреля в 7:21 мск Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал в Таджикистане землетрясение магнитудой 5,9. Уточнялось, что его очаг залегал на глубине около 10 км, а эпицентр сейсмособытия находился в 171 км к юго-востоку от города Худжанда, население которого составляет 144 тыс. человек.

В Узбекистане также сообщалось о подземных толчках. По данным сейсмопрогностического мониторинга республики, в Ташкенте сила толчков составила два балла, ещё в семи регионах республики — два-три балла. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.