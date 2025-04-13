Шебекино, Белгородская область, 13 апреля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Жительница города Шебекино Белгородской области ранена в результате атаки украинского дрона. Об этом 13 апреля сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В результате атаки FPV-дрона женщина получила ранение. Бойцы самообороны доставили пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой ноги в Шебекинскую ЦРБ», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что пострадавшую в дальнейшем транспортирует в Городскую больницу № 2 г. Белгорода. От детонации дрона также был посечён осколками стоящий автобус.

Днем ранее, 12 апреля, при атаке беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области пострадал мужчина. Его с осколочными ранениями головы и левой голени доставили в Городскую больницу № 2 г. Белгорода.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 13 апреля подразделения противовоздушной обороны (ПВО) РФ обнаружили и уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над двумя регионами России — в Ростовской области ликвидировали 12 вражеских дронов, а еще один БПЛА ВСУ сбили в Белгородской области.