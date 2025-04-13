Москва, 13 апреля, 2025, 10:53 — ИА Регнум. В Белоруссии рассматриваются две площадки для строительства второй атомной электростанции (АЭС). Об этом 13 апреля сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сейчас рассматриваются варианты строительства в Белоруссии либо дополнительного, третьего, энергоблока уже действующей БелАЭС в Островце, либо новой двухблочной АЭС в Могилевской области», ― процитировало «РИА Новости» дипломата.

Полищук добавил, что профильные ведомства двух стран сформировали экспертную рабочую группу, которая будут обсуждать технические и финансовые условия проекта ― вопросы расположения станции, типы реактора, стоимость проекта и сроки его реализации. По его словам, уже состоялся ряд встреч.

«Эти вопросы обсуждаются и в других форматах, включая регулярные встречи руководства госкорпорации «Росатом» и правительства Белоруссии», ― отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Полищук отметил, что министерство энергетики Белоруссии занимается разработкой технико-экономического обоснования проекта. Эту работу должны завершить в середине года.

«Исходим из того, что в документе будут определены все его основные параметры», ― сообщил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля 2024 года в ходе встречи с главой президентской администрации Дмитрием Крутым и послом Белоруссии в России Александром Рогожником президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что вопрос строительства второй АЭС прорабатывается. Он подчеркнул, что стране нужно смотреть вперёд, а излишков электроэнергии никогда не будет.

В январе белорусский лидер заявил, что необходимость строительства второй атомной электростанции в республике ощущается всё острее. Он отметил, что в стране увеличивается потребность в электроэнергии: она нужна и промышленности, и гражданам.

Единственная в Белоруссии АЭС работает в городе Островце Гродненской области. Её построили по российскому проекту ВВЭР-1200 в соответствии с соглашением, подписанным в марте 2011 года. Первый энергоблок Белорусской АЭС запустили в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй энергоблок — в 2023 году.

Лукашенко ранее назвал первую АЭС прорывом и «частью независимости» Белоруссии. В марте 2023 года он отмечал, что атомная станция заместила 3 млрд кубометров газа, чем сэкономила для республики свыше $400 млн.