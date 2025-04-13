Москва, 13 апреля, 2025, 11:15 — ИА Регнум. Панде Жуи из Московского зоопарка в честь Дня космонавтики подарили морковку в виде ракеты. Об этом сообщила директор столичного зоопарка Светлана Акулова в своём Telegram-канале.

Кадр из видео

«Вчера Жуи-космонавт получил свою, хоть и маленькую, но зато очень вкусную ракету», — отметила она.

На кадрах видно, что животное с удовольствием начало есть подаренную морковку-ракету на палочке.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта капибар московского зоопарка выпустили в уличный вольер. Животные по кличке Кузьма, Малая и их дети начали прогуливаться в вольере, снова изучать территорию и общаться с соседями — викуньей, ламой и гуанако. Работники зоопарка учат животных взвешиваться, участвовать в осмотрах, идти вслед за сотрудниками. В качестве вознаграждения за выполненные задания, как правило, используется кукуруза.

Ранее в марте в Московском зоопарке установили новые камеры для онлайн-трансляций. Пользователи портала столичного мэра и правительства mos.ru могут наблюдать онлайн гималайских медведей, красных панд, енотов-полоскунов и других животных.