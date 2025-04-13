Вашингтон, 13 апреля, 2025, 10:38 — ИА Регнум. Непризнанная республика Сомалиленд в обмен на признание ее суверенным государством предлагает американцам арендовать свой порт и взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Yannick Tylle/Global Look Press

«Теперь непризнанная республика Сомалиленд хочет заключить сделку с [президентом США Дональдом] Трампом, в рамках которой США арендовали бы порт и взлетно-посадочную полосу в обмен на долгожданный статус государства», — говорится в публикации.

Речь идет о порте в Бербере на Красном море и взлетно-посадочной полосе в Международном аэропорту этого же города. Как уточняет издание, взлетно-посадочная полоса была построена СССР еще в середине 1970-х годов и является одной из самых длинных в Африке (почти 4,1 километра).

Сомалиленд — непризнанное государство на севере Африканского Рога. Международным сообществом считается частью Сомали. Столицей страны является город Харгейса. Страна граничит на западе с Джибути, на востоке с Сомали и на юге с Эфиопией.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года бывший министр обороны Британии Гэвин Уильямсон сообщал, что Трамп после вступления в должность главы государства может признать Республику Сомалиленд официальным государством.