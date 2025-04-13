Кстовский район, Нижегородская область, 13 апреля, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Шестнадцатилетняя девушка погибла под колёсами автомобиля в Кстовском районе Нижегородской области. Её и юношу-ровесника сбил нетрезвый водитель, сообщила пресс-служба управления СК РФ по региону.

Кадр из видео СК РФ

Вечером 12 апреля автомобиль Chevrolet Aveo наехал на подростков, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Это произошло на автомобильной трассе вблизи села Шелокша, уточнили в областной прокуратуре.

«19-летний водитель задержан в качестве подозреваемого. Установлено, что на момент совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что девушка от полученных травм скончалась на месте, юношу доставили в больницу.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Рано утром 12 апреля в Нижегородской области случилось другое ДТП с наездом автомобиля на пешеходов. Как сообщало ИА Регнум, в Балахне в районе улицы Чкалова мужчина 2002 года рождения, находившийся за рулём Hyundai Solaris, не справился с управлением на повороте. Иномарка вылетела на обочину, где сбила пятерых мужчин и двух женщин. Всех пострадавших доставили в больницу, двоих госпитализировали. По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении Правил дорожного движения (ч. 2 ст. 264 УК РФ).