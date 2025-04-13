Пекин, 13 апреля, 2025, 10:29 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь остроумно ответил на вопрос японских журналистов о принадлежности Курильских островов и сорвал аплодисменты. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

WU HONG/ЕРА/ТАСС Чжао Лицзянь

В публикации указано, что журналисты из Японии задали ему провокационный вопрос о принадлежности Курил. Он ответил, что Пекин не вмешивается во внутренние дела других стран, однако признаёт результаты Второй мировой войны.

«Чжао Лицзянь, оказавшийся в центре внимания, дал остроумный ответ и сорвал аплодисменты публики», — отметило издание.

При этом уточняется, что японские корреспонденты были смущены после такого ответа.

По результатам Второй мировой войны Курильские острова вошли в состав СССР. При этом Токио продолжает оспаривать их принадлежность, а по японским документам острова до сих пор включаются в состав префектуры острова Хоккайдо.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Токио утвердил очередной пакет антироссийских санкций. МИД РФ предупредил Японию о предстоящем ответе. В марте Россия запретила въезд в страну главе МИД Японии Такэси Ивая, а также ряду дипломатов и предпринимателей.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин отметил, что условий для возобновления диалога по мирному договору с Японией нет. Глава государства напомнил, что японская сторона присоединилась к призывам Запада о «достижении стратегического поражения» РФ.