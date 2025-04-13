Москва, 13 апреля, 2025, 10:33 — ИА Регнум. Верховный суд России признал незаконным решение банка о списании у клиента «ошибочно зачисленных» средств. Об этом говорится в определении судебной инстанции.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В суд обратилась клиент «Юниткредит банка» Тамара Шкулева. Как следует из документов суда, в апреле 2022 года на счёт женщины зачислили купонный доход от облигаций в размере €783 тыс. Финансовая организация без распоряжения клиента списала перечисленные средства, сославшись на их ошибочное зачисление.

Женщина потребовала у банка возврата денег, однако ей отказали. Не поддержал её требования и суд первой инстанции, отказав с аргументом, что она являлась опытным инвестором и знала о рисках. Тогда Шкулева подала иск в Верховный суд.

«Вывод суда о том, что истец является «опытным инвестором», <…> не свидетельствует о наличии или отсутствии права банка на спорные денежные средства и не имеет отношения к одностороннему списанию денежных средств», — указано в постановлении суда.

Верховный суд также не признал деньги ошибочно зачисленными, так как это были выплаты купонного дохода, и банк зачислил их в даты погашения соответствующих облигаций. При этом списание кредитная организация провела только через 2,5 месяца после поступления денег на счёт.

Как передавало ИА Регнум, в МВД РФ 10 марта предупредили, что в случае поступления на банковскую карту средств от неизвестного отправителя не следует ни тратить эти деньги, ни возвращать их самостоятельно. По словам представителей правоохранительного ведомства, зачисление средств от неизвестного отправителя может быть ошибкой, но также может быть и началом мошеннической атаки.

Следует проверить счёт, сообщить в банк о неожиданном поступлении средств и не тратить деньги до выяснения обстоятельств, иначе это может быть расценено как необоснованное обогащение, отметили в МВД.