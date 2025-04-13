Москва, 13 апреля, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Большая часть территории России до сих пор покрыта снегом. Об этом 13 апреля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Ещё на 80% территории страны снег лежит. Только на самом юге Урала, юге западной Сибири, в Забайкальском крае, в Приморье, на юге Амурской области, вот здесь снега нет», ― процитировал «Интерфакс» метеоролога.

Синоптик добавил, что также снежный покров сошёл на южной половине европейской части страны.

По его словам, пока говорить о природной пожарной опасности рано. Вильфанд добавил, что риск пожаров из-за человеческого фактора может быть в регионах, где выпало мало осадков, в частности, на юге Сибири. На данный момент областей, где установился риск высокой пожарной опасности, нет, указал научный руководитель Гидрометцентра.

Как передавало ИА Регнум, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на 6 апреля в Московской области выпало до 15 мм осадков, а в Москве — 3 мм. По его словам, снегопады движутся в направлении с запада на восток и наблюдаются в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях.

Вильфанд прогнозировал, что в апреле больше нормы осадков стоит ожидать на востоке Приволжья, юге Урала, в Томской области, центральных и южных районах Красноярского края, на севере Иркутской области и в Бурятии, в юго-западных районах Якутии и Приморском крае. Дефицит осадков предполагается на юге ЦФО, севере Южного федерального округа, юге Бурятии и Забайкальского края, на Таймыре, севере Якутии и Хабаровского края, на Камчатке.

При этом температура воздуха выше среднемноголетних значений ожидается в апреле в трёх федеральных округах России. По его словам, класс «выше нормы» охватывает весь юг Урала, юг Сибирского федерального округа и весь Дальневосточный федеральный округ. На всей остальной территории России температура в апреле ожидается около климатической нормы. Никакого аномального холода не ожидается ни в одном из регионов.