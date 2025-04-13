Оренбург, 13 апреля, 2025, 09:51 — ИА Регнум. В районе Сакмарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Оренбурге произошёл пожар. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области в Telegram-канале.

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Власти уточнили, что пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции неподалёку от ТК «Мармелад». Сообщение о возгорании поступило около 05:00. Огонь распространился на площади 10 кв. м.

Пожар ликвидирован силами 20 человек с привлечением семи единиц техники, пострадавших нет. Причина ЧП устанавливается. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания на трансформаторной подстанции.

В пресс-службе добавили, что электропитание бытовых потребителей и социально значимых объектов, расположенных в Степном посёлке, перевели на резервные схемы электроснабжения.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля вспыхнул пожар в трансформаторной будке на электроподстанции в Ульяновске. В работах по его ликвидации участвовали 40 специалистов и задействовали десять единиц спецтехники.

Вечером 2 марта прошлого года около электроподстанции в Екатеринбурге произошёл хлопок, сопровождающийся яркой вспышкой. Как пояснили в антитеррористической комиссии Свердловской области, причиной стала неисправность электрооборудования.