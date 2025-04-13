Москва, 13 апреля, 2025, 09:23 — ИА Регнум. Мирный житель слободы Гончаровка в Суджанском районе Курской области погиб от рук украинских военных. Мужчину долго избивали, кроме того, сожгли его дом, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Военные следователи установили, в ноябре 2024 года бойцы ВСУ, незаконно вторгшиеся в курское приграничье, на протяжении длительного времени применяли физическое насилие к местному жителю, отметила она.

«В результате преступных действий ВФУ мужчина скончался», — сказал Петренко.

По словам матери убитого, её сына били прикладами по спине и ногам, несколько раз ставили на колени, угрожали расстрелом. Мужчина старался спасти мать, прикрывал её.

«Сына похоронили в огороде в целлофановом мешке, на кладбище запрещали хоронить», — рассказала женщина в беседе со следователями.

Следствие намерено установить и привлечь к ответственности украинских военных, причастных к преступлениям в слободе, подчеркнула Петренко.