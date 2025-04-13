Москва, 13 апреля, 2025, 08:58 — ИА Регнум. Россия предпринимает всевозможные усилия для нахождения долговременных и надёжных вариантов энергоснабжения Приднестровья. Об этом 13 апреля сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Артем Кулекин/РИА Новости

«Российским профильным ведомствам удалось оперативно выработать схемы поставок газа и снять остроту ситуации. В настоящее время делается всё возможное для нахождения долговременных, устойчивых и жизнеспособных вариантов энергоснабжения Приднестровья», ― процитировало «РИА Новости» дипломата.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что кризис с поставками газа в этот регион, который начался в начале года, был спровоцирован действиями Украины, которая с 1 января прекратила транзит российского газа через свою территорию, и Молдавии. Последняя отказывается признавать задолженность перед ПАО «Газпром».

Полищук отметил, что в результате этих действий Приднестровье оказалось на грани гуманитарной катастрофы. Дипломат добавил, что судьба региона, где проживает около 220 тыс. российских граждан, не может не беспокоить Москву.

Как сообщало ИА Регнум, «Газпром» 1 января приостановил транзит газа в Молдавию из-за накопленных Кишинёвом долгов. Ранее Молдавия получала газ через территорию Украины, которая отказалась продлевать контракт с РФ на транзит голубого топлива.

Находящаяся в Приднестровье Молдавская ГРЭС с нового года перешла на уголь и прекратила поставки электроэнергии в Молдавию, так как «Молдовагаз» перестал поставлять топливо. Станция вырабатывает электроэнергию только для бытовых потребителей и предприятий жизнеобеспечения Приднестровья. 1 января в регионе отключили систему централизованного отопления в связи с прекращением подачи российского газа в Молдавию.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала блокировку молдавскими властями поставок электроэнергии в Приднестровье издевательством над его жителями.

Глава Приднестровья Вадим Красносельский 18 января заявил, что Молдавия из антигуманных политических соображений не пропускает российский газ в регион. Спустя месяц, 14 февраля, он сообщил о начале поставок газа, закупленного при поддержке России. Он подчеркнул, что поставка стала возможной благодаря кредитной поддержке Москвы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 февраля заявил, что власти Молдавии и Европейский союз создавали жёсткие препятствия обеспечению Приднестровья электроэнергией с участием России.