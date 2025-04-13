ДНР, 13 апреля, 2025, 08:57 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли мирного жителя Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) за то, что он попросил дать ему сигарету. Об этом рассказал знакомый погибшего Виктор.

Ppe/Global Look Press

Он сообщил, что это произошло перед тем, как российские военные зашли в населённый пункт. В это время бойцы украинских формирований жили в городе в подвале. Друг Виктора решил пойти попросить у них покурить.

«Моего товарища убили за то, что попросил сигарету​​​ <…> Убили, затащили в подъезд. Жена [погибшего] говорила, чтобы хоть труп отдали. Так и не отдали», ― процитировало «РИА Новости» очевидца.

Он добавил, что женщина не может похоронить погибшего супруга, потому что его тело так и не нашли.

Как передавало ИА Регнум, российские военные освободили Курахово от ВСУ 6 января. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, в населённом пункте украинские подразделения создали серьёзные укрепления, в том числе значительное количество траншей.

Военнопленный Максим Корейко 19 января рассказал, что украинские военные получали приказы взрывать многоквартирные дома в Курахово. При этом они не должны были проверять, есть ли в здании мирные жители.

Жительница Курахово Наталья Андриевская не может забыть, как украинские военные пытались расстрелять её вместе с соседкой. По словам женщины, они шли вдоль жилых домов в Южном микрорайоне. В какой-то момент с домов началась стрельба. Причём никаких российских военных рядом не было, только гражданские. Андриевская смогла убежать, а соседка получила ранение в ногу. Женщина выжила, её эвакуировали в Донецк.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев 18 марта сообщил, что украинские формирования при отступлении с позиций в регионе «устраивают беспредел» в отношении местных жителей, в частности, совершают массовые убийства.

Российские следователи продолжают фиксировать новые факты убийств и мародёрства, совершённых украинскими военными на территории российских регионов. По данным СК, в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области бойцы ВСУ убили по меньшей мере двух мирных жителей. В сёлах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье они грабили и поджигали дома, обстреливали улицы из миномёта и размещали военную технику возле частных домов.