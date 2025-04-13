Житель ДНР рассказал о расстреле товарища бойцами ВСУ за просьбу о сигарете
Житель ДНР Виктор: бойцы ВСУ убили жителя Курахово за просьбу дать сигарету
ДНР, 13 апреля, 2025, 08:57 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреляли мирного жителя Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР) за то, что он попросил дать ему сигарету. Об этом рассказал знакомый погибшего Виктор.
Он сообщил, что это произошло перед тем, как российские военные зашли в населённый пункт. В это время бойцы украинских формирований жили в городе в подвале. Друг Виктора решил пойти попросить у них покурить.
«Моего товарища убили за то, что попросил сигарету <…> Убили, затащили в подъезд. Жена [погибшего] говорила, чтобы хоть труп отдали. Так и не отдали», ― процитировало «РИА Новости» очевидца.
Он добавил, что женщина не может похоронить погибшего супруга, потому что его тело так и не нашли.
Как передавало ИА Регнум, российские военные освободили Курахово от ВСУ 6 января. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин, в населённом пункте украинские подразделения создали серьёзные укрепления, в том числе значительное количество траншей.
Военнопленный Максим Корейко 19 января рассказал, что украинские военные получали приказы взрывать многоквартирные дома в Курахово. При этом они не должны были проверять, есть ли в здании мирные жители.
Жительница Курахово Наталья Андриевская не может забыть, как украинские военные пытались расстрелять её вместе с соседкой. По словам женщины, они шли вдоль жилых домов в Южном микрорайоне. В какой-то момент с домов началась стрельба. Причём никаких российских военных рядом не было, только гражданские. Андриевская смогла убежать, а соседка получила ранение в ногу. Женщина выжила, её эвакуировали в Донецк.
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев 18 марта сообщил, что украинские формирования при отступлении с позиций в регионе «устраивают беспредел» в отношении местных жителей, в частности, совершают массовые убийства.
Российские следователи продолжают фиксировать новые факты убийств и мародёрства, совершённых украинскими военными на территории российских регионов. По данным СК, в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области бойцы ВСУ убили по меньшей мере двух мирных жителей. В сёлах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье они грабили и поджигали дома, обстреливали улицы из миномёта и размещали военную технику возле частных домов.