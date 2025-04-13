Берлин, 13 апреля, 2025, 08:25 — ИА Регнум. Германия должна получать энергию не от одного, а от нескольких поставщиков. Страна в том числе заинтересована в поставках из США, заявил лидер Христианско-демократического союза (ХДС), вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью газете Handelsblatt.

IMAGO/Rupert Oberhäuser/Global Look Press

Лидер ХДС отметил, что некоторые запасы газа есть в Европе, кроме того, можно получать его из других частей света.

«Германия продолжит оставаться импортёром первичной энергии. Но мы всегда должны иметь несколько поставщиков и не зависеть от одного», — подчеркнул Мерц в беседе с изданием 12 апреля.

По его словам, Германии нужен газ, в том числе американский, чтобы в короткие сроки построить газовые электростанции с технологией улавливания и хранения углерода (CCS). Страна отказывается от односторонней приверженности к водороду, которым пока не располагает, пояснил политик.

Как сообщало ИА Регнум, после обострения конфликта на Украине Германия начала отказываться от российских энергоносителей. Ранее Берлин делал ставку на ресурсы из России в связи с постепенным переходом на возобновляемые источники энергии. В планах страны — достижение климатической нейтральности к 2045 году.

В Москве не раз указывали на серьёзную ошибку Запада, отказавшегося покупать российские углеводороды. В частности, в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Германии американские энергоносители обходятся на 30% дороже.

Политолог Александр Дудчак отмечал, что основная причина «точки невозврата» экономики Германии — принятие антироссийских санкций и отказ от дешёвой энергии и стабильных поставок углеводородов. Именно они, по словам эксперта, в значительной мере обеспечивали процветание страны и высокий уровень жизни населения