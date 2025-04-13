Душанбе, 13 апреля, 2025, 08:17 — ИА Регнум. В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом 13 апреля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Уточняется, сейсмособытие зафиксировали в 4:21 по UTC (7:21 мск) 13 апреля. По данным EMSC, эпицентр находился в 171 км к юго-востоку от города Худжанда, население которого составляет 144 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

В МЧС Узбекистана сообщили, что в республике также ощущались подземные толчки до трёх баллов.

«Землетрясение на территории Таджикистана. В эпицентре: семь баллов. Сила подземных толчков на территории Узбекистана: два–три балла», ― говорится в сообщении сейсмопрогностического мониторинга республики в Telegram-канале.

Так, в Ташкенте сила толчков составила два балла, ещё в семи регионах страны — два–три балла. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным мониторинга, эпицентр землетрясения зафиксировали в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

Как передавало ИА Регнум, в Киргизии на границе с Таджикистаном 1 мая прошлого года произошло землетрясение магнитудой 4. Сейсмособытие зафиксировали в 4:37 мск (в 7:37 по местному времени) в 18 км на юго-запад от села Карамык, в 25 км юго-западнее села Шибээ, в 105 км от города Баткена.

В обоих сёлах интенсивность землетрясения составила примерно 2,5 балла, отметили сейсмологи. Толчки также ощутили в Таджикистане.

Позже, в 09:02 мск (в 12:02 по местному времени), в Киргизии произошло второе землетрясение магнитудой 3,8. Предыдущее землетрясение на границе Киргизии и Таджикистана сейсмологи зафиксировали вечером 28 апреля. Магнитуда составила 3,1.

Мощное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта. Магнитуда, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Его эпицентр находился около города Мандалая в округе Сикайн, второго по величине города в стране. По последним данным, число погибших достигло 3689 человек.