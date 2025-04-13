Суд определил кому не положены компенсации за гибель военнослужащих на СВО
Не платившим алименты отцам откажут в выплатах за гибель сына на СВО
Москва, 13 апреля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Рассчитывать на компенсацию за гибель участника специальной военной операции могут только те родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в период его детства. Об этом указали в определении Государственной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации.
«Правовое регулирование, гарантирующее родителям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, названные выплаты, имеет целью не только восполнить связанные с этим материальные потери, но и выразить от имени государства признательность гражданам, вырастившим и воспитавшим достойных членов общества — защитников Отечества», — приводит «РИА Новости» определение суда.
Прецедентом стал спор бывших супругов из Архангельска, чей сын после мобилизации погиб в Донецкой Народной Республике. По закону, членам семьи погибшего военнослужащего положена единовременная выплата в размере 5 млн рублей и другие выплаты. Мать погибшего бойца при этом просила лишить отца его части компенсации, поскольку при совместном проживании, а также после развода он не выполнял свои обязанности родителя, не воспитывал сына, не заботился о его здоровье, развитии, не поздравлял с праздниками, не посещал спортивные мероприятия сына. Кроме того, мужчина злоупотреблял алкоголем, а однажды пьяным ударил сына, которому не исполнилось на тот момент и пяти лет.
Свидетели поддержали женщину на суде. Также было установлено, что отец погибшего ранее привлекался к ответственности и нигде не работает. Задолженность по алиментам превысила 600 тыс. рублей. В предыдущих судебных заседаниях суды не удовлетворили требования женщины, так как отец не был лишён родительских прав и отношения с сыном не утратились.
В итоге спор родителей разрешил Верховый суд, который отменил все решения и направил дело на пересмотр с необходимостью учесть замечания.
Как сообщало ИА Регнум, 6 марта президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестёр, а также пасынков погибших бойцов специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул важность постоянной помощи всем родным участников СВО. Необходимо продумать введение единого стандарта поддержки для семей героев, к которому регионы смогут добавлять свои меры, добавил Путин.
По данным на январь 2025 года, в России приняли 124 закона, направленные на поддержку участников спецоперации и членов их семей. В Госдуме заявили о необходимости на постоянной основе совершенствовать законодательную базу, чтобы российские военнослужащие ощущали поддержку депутатского корпуса.