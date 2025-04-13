Москва, 13 апреля, 2025, 08:02 — ИА Регнум. Рассчитывать на компенсацию за гибель участника специальной военной операции могут только те родители, которые добросовестно исполняли свои обязанности в период его детства. Об этом указали в определении Государственной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации.

Иван Шилов ИА Регнум Алименты

«Правовое регулирование, гарантирующее родителям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы, названные выплаты, имеет целью не только восполнить связанные с этим материальные потери, но и выразить от имени государства признательность гражданам, вырастившим и воспитавшим достойных членов общества — защитников Отечества», — приводит «РИА Новости» определение суда.

Прецедентом стал спор бывших супругов из Архангельска, чей сын после мобилизации погиб в Донецкой Народной Республике. По закону, членам семьи погибшего военнослужащего положена единовременная выплата в размере 5 млн рублей и другие выплаты. Мать погибшего бойца при этом просила лишить отца его части компенсации, поскольку при совместном проживании, а также после развода он не выполнял свои обязанности родителя, не воспитывал сына, не заботился о его здоровье, развитии, не поздравлял с праздниками, не посещал спортивные мероприятия сына. Кроме того, мужчина злоупотреблял алкоголем, а однажды пьяным ударил сына, которому не исполнилось на тот момент и пяти лет.

Свидетели поддержали женщину на суде. Также было установлено, что отец погибшего ранее привлекался к ответственности и нигде не работает. Задолженность по алиментам превысила 600 тыс. рублей. В предыдущих судебных заседаниях суды не удовлетворили требования женщины, так как отец не был лишён родительских прав и отношения с сыном не утратились.

В итоге спор родителей разрешил Верховый суд, который отменил все решения и направил дело на пересмотр с необходимостью учесть замечания.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестёр, а также пасынков погибших бойцов специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул важность постоянной помощи всем родным участников СВО. Необходимо продумать введение единого стандарта поддержки для семей героев, к которому регионы смогут добавлять свои меры, добавил Путин.

По данным на январь 2025 года, в России приняли 124 закона, направленные на поддержку участников спецоперации и членов их семей. В Госдуме заявили о необходимости на постоянной основе совершенствовать законодательную базу, чтобы российские военнослужащие ощущали поддержку депутатского корпуса.