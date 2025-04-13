Москва, 13 апреля, 2025, 07:44 — ИА Регнум. После продолжительной болезни ушел из жизни директор культового советского и оскароносного фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский. Об этом ТАСС сообщил его сын Александр.

Kinopoisk.ru Съемка фильма Москва слезам не верит

Виталий Богуславский умер 12 апреля в Москве. Ему было 79 лет.

О месте и времени прощания родные объявят позже.

Заслуженная артистка России балерина Анастасия Винокур написала в соцсети, что «друг семьи Виталий Богуславский покинул нас». Она опубликовала фото, на котором запечатлены Виталий Богуславский и её отец Владимир Винокур.

Начало карьеры Богуславского приходится на 1977 год. Он участвовал в работе над фильмами «В зоне особого внимания», «Москва слезам не верит», «Охота на лис», «Ответный ход», «Верными останемся», «Безотцовщина».

В 1981 году фильм «Москва слезам не верит» удостоился «Оскара».

Последняя киноработа Виталия Богуславского вышла в 1988 году.