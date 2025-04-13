Москва, 13 апреля, 2025, 07:25 — ИА Регнум. Подразделения противовоздушной обороны за прошедшую ночь 13 апреля обнаружили и уничтожили 13 украинских беспилотников в небе над двумя регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

В Ростовской области были ликвидированы 12 вражеских дронов. Ещё один БПЛА ВСУ сбили в Белгородской области, уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ 12 апреля сообщили, что за сутки средства ПВО уничтожили 154 беспилотника Вооружённых сил Украины, а также шесть управляемых авиационных бомб JDAM. За весь период проведения спецоперации ВС РФ ликвидировали 660 самолётов, 283 вертолёта, 51 128 БПЛА, 601 ЗРК, 22 811 танков и других боевых бронированных машин, 1534 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 518 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 010 единиц специальной военной автомобильной техники.

9 апреля российские средства ПВО сбили 333 беспилотника ВСУ, в том числе 158 — вне зоны проведения специальной военной операции. Также уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США.