Вашингтон, 13 апреля, 2025, 07:31 — ИА Регнум. В ходе переговоров с Соединенными Штатами Иран стремился к ослаблению ограничительных мер. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В обмен на это Тегеран выразил готовность ограничить свою ядерную программу.

Уран

По информации издания, Иран требует от США смягчения санкций, связанных с закупками нефти Китаем и деятельностью в сфере атомной энергетики.

В свою очередь, иранские и европейские официальные лица заявляют, что в ответ страна могла бы вернуться к уровню обогащения урана, предусмотренному Венским соглашением по ядерной программе 2015 года.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в Омане обсуждалась ситуация вокруг иранской ядерной программы. Переговоры США и Ирана по вопросу ядерной сделки прошли конструктивно. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи добавил, что стороны близки к созданию основы для будущих переговоров по сделке.

По окончании консультаций была достигнута договорённость провести 19 апреля второй раунд переговоров. Аббас Аракчи в интервью иранской гостелерадиокомпании SNN уточнил, что новая встреча между представителями иранской и американской сторон пройдет в Омане, но «её проведение может быть немного в другом месте».

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф 11 апреля отмечал, что Белый дом готов к поиску компромиссных решений в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы. По его словам, «красная линия» американской администрации в отношениях с Ираном — не допустить создания этой страной ядерного оружия.