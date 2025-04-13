Оренбург, 13 апреля, 2025, 07:27 — ИА Регнум. Возгорание на трансформаторной подстанции в Оренбурге потушили на площади 10 кв. метров. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Strouge Огонь

«Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет», — указали в Telegram-канале ведомства.

С огнём боролись силами 20 специалистов и семи единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на электроподстанции в Оренбурге вспыхнул утром 13 апреля. Возгорание удалось локализовать в 04:16 мск.

В селе Кульма Оренбургской области 4 февраля при пожаре на ферме погибли 50 коров и 40 овец. Огонь распространился на площади 1020 кв. метров. К ликвидации пожара привлекли 10 специалистов и пять единиц техники. Предварительно, ферма загорелась из-за оставленной без присмотра печи.