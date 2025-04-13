Москва, 13 апреля, 2025, 07:09 — ИА Регнум. Публикация Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в честь Дня космонавтики говорит о том, что сотрудничество Москвы и Вашингтона в этой сфере восторжествует. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Rdif.ru Кирилл Дмитриев

«NASA отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», — прокомментировал он в соцсети Х.

В 1961 году 12 апреля советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории совершил орбитальный полёт на корабле «Восток». В России в честь этого приурочили празднование Дня космонавтики. Также первый полёт человека в космосе отмечают в ряде стран, в том числе в США.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов объявил, что Россия и США договорились о синхронизации сроков работы по затоплению Международной космической станции (МКС). Глава «Роскосмоса» также информировал о планах встретиться с кандидатом на пост администратора NASA Джаредом Айзекманом после его назначения.

Президент Владимир Путин 19 февраля подчёркивал, что Россия и Соединённые Штаты Америки продолжают работу по космосу, экономическим вопросам, энергетическим рынкам и другим направлениям. Страны возобновили сотрудничество по решению геополитических проблем, отметил глава государства.