Две группы иностранных наемников ВС РФ уничтожили в Харьковской области
В Харьковской области бойцы ВС РФ ликвидировали две группы наемников-штурмовиков
Москва, 13 апреля, 2025, 07:05 — ИА Регнум. Две группы иностранных наемников, входящих в отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ, уничтожены в лесу Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра Западной группировки войск ВС РФ Иван Бигма.
По информации офицера, в лесном массиве российские бойцы обнаружили и ликвидировали две группы иностранных наемников-штурмовиков из состава отдельной горно-штурмовой бригады.
Бигма добавил, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли 250 человек, бронированную машину, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как сообщало ИА Регнум, украинская афера, в которой участвуют европейские страны, подходит к концу. Армии киевского режима осталось существовать несколько месяцев, заявил генерал французской армии, кавалер ордена Почетного легиона Доминик Делавард.
Сестра ликвидированного в зоне проведения спецоперации наёмника из Колумбии Хонатана Мартинеса Вильяды заявила о безразличии киевского режима к судьбам погибших за ВСУ иностранцев.
В конце марта президент Владимир Путин заявил, что армия России в ходе спецоперации на Украине не просто дожмёт, а добьёт, разгромит противника. Он подчеркнул, что для такого прогноза есть основания: в настоящее время российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.