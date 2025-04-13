Москва, 13 апреля, 2025, 07:05 — ИА Регнум. Две группы иностранных наемников, входящих в отдельную горно-штурмовую бригаду ВСУ, уничтожены в лесу Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра Западной группировки войск ВС РФ Иван Бигма.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По информации офицера, в лесном массиве российские бойцы обнаружили и ликвидировали две группы иностранных наемников-штурмовиков из состава отдельной горно-штурмовой бригады.

Бигма добавил, что за прошедшие сутки ВСУ потеряли 250 человек, бронированную машину, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Как сообщало ИА Регнум, украинская афера, в которой участвуют европейские страны, подходит к концу. Армии киевского режима осталось существовать несколько месяцев, заявил генерал французской армии, кавалер ордена Почетного легиона Доминик Делавард.

Сестра ликвидированного в зоне проведения спецоперации наёмника из Колумбии Хонатана Мартинеса Вильяды заявила о безразличии киевского режима к судьбам погибших за ВСУ иностранцев.

В конце марта президент Владимир Путин заявил, что армия России в ходе спецоперации на Украине не просто дожмёт, а добьёт, разгромит противника. Он подчеркнул, что для такого прогноза есть основания: в настоящее время российские войска владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.