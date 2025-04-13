Вооружённые силы Украины (ВСУ) бросили все силы на удержание села Горналь в приграничье Курской области. Чтобы ухудшить логистику и сдержать продвижение российских войск в ход идут различные виды беспилотников, сообщили 13 апреля «РИА Новости» источники в российской группировке войск «Север». В частности, отмечается, что противник стал круглосуточно использовать гексакоптер «Баба-яга», который ранее применялся только ночью. По словам военных, это говорит о том, что враг всеми способами пытается замедлить продвижение российских бойцов, в том числе 22-го и 30-го полков. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1144-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

Украинские боевики зашли в Курскую область 6 августа 2024 года. Свидетельствами их многочисленных зверств занимается Следственный комитет. В частности, ВСУ практически уничтожили Горнальский Николаевский Белогорский монастырь, расположенный буквально в 500 метрах от украинской границы. И теперь украинские военные пытаются продать украденные там иконы и другие предметы.

В масштабное наступление в Курской области российская армия перешла в начале марта 2025 года. После известной операции «Поток» бойцам удалось ворваться во вражеский тыл, что позволило освободить город Суджу и ещё целый ряд населенных пунктов. Село Горналь и хутор Олешня — единственные в курском приграничье населенные пункты, ещё удерживаемые ВСУ. Там идут ожесточенные бои.

По наблюдениям бойцов группировки войск «Север», отдельные группы противника пытаются самовольно оставить позиции и сбежать в Сумскую область. При этом украинские неонацисты с целью «стимулирования личного состава» убивают собственных отступающих солдат огнем артиллерии и сбросами с БПЛА, информировал 10 апреля Telegram-канал группировки.

Сегодня, 12 апреля, «северяне» известили, что в окрестностях хутора Олешня и Свято-Николаевского Белогорского монастыря они уничтожили несколько штурмовых групп из состава южного центра сил спецопераций Украины.

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