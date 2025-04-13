Донецк, 13 апреля, 2025, 06:34 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике силовики предотвратили теракт в одной из школ. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Сотрудники ФСБ

Установлено, что школьник являлся сторонником движения «Колумбайн» (запрещённая в РФ террористическая организация). Подросток собирался изготовить и взорвать два самодельных взрывных устройства в здании школы в Донецке. У подозреваемого в мобильных устройствах имелся контент насильственного, экстремистского и террористического содержания, а также инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

Родителей школьника привлекли к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Оперативники устанавливают причины и условия, которые способствовали вовлечению учащегося в террористическую деятельность.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля на заседании Национального антитеррористического комитета под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова проинформировали, что в России с начала года предотвратили более 40 террористических преступлений с участием молодых людей, в том числе подростков. За последние три года в стране задержали свыше 2,5 тыс. молодых людей, попавших под влияние украинских неонацистов и террористических организаций, отметили в НАК.