Москва, 13 апреля, 2025, 06:19 — ИА Регнум. За повреждение вербного дерева может грозить штраф от 3,5 тыс. рублей. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

rostoveparhia. ru Верба

Повреждение деревьев влечет за собой административный штраф от 3,5 тыс. рублей.

«Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже», — добавили в департаменте.

13 апреля православные отмечают Вербное воскресенье. Этот христианский праздник предшествует Пасхе.

Как сообщало ИА Регнум, в этом году верующие постятся с 3 марта по 19 апреля. Во время Великого поста разрешено подавать на стол морепродукты, которые являются бескровными организмами. На Благовещение и в Вербное воскресенье позволяется рыба, а в Лазареву субботу — икра.