Оренбург, 13 апреля, 2025, 06:16 — ИА Регнум. Утром 13 апреля в Оренбурге произошёл пожар на электроподстанции. Спасатели ликвидировали возгорание, сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

В Telegram-канале ведомства указали, что в результате пожара никто не пострадал. Возгорание локализовали в 04:16 мск.

Дополнительная информация о происшествии уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля огнеборцы ликвидировали возгорание, которое произошло в трансформаторной будке на электроподстанции в Ульяновске. Пожарные расчёты работали на Азовской улице. В тушении принимали участие 40 специалистов и десять единиц спецтехники.

Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли из-за взрыва с последующим пожаром на снабжающей авиаузел электроподстанции. Возгорание произошло 21 марта на подстанции в Хейсе, расположенной примерно в 2,5 км от воздушной гавани. В общей сложности без энергоснабжения остались около 16 тыс. человек. Местные власти приняли решение об эвакуации жителей и работников близлежащих предприятий из-за сильного пожара, всего эвакуировали около 150 человек, вокруг подстанции в радиусе 200 м установили оцепление.