Москва, 13 апреля, 2025, 05:54 — ИА Регнум. Между поклонниками Виктора Цоя и рэпера Паши Техника нарастает противостояние. Активисты из «Тайного общества художников» минувшей ночью 13 апреля исправили вандализм фанатов рэпера на Стене Цоя на Арбате в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Цой

«Цой жив, Техник мëртв» — такую надпись оставили на граффити «Техник», которое недавно сделали фанаты рэпера.

Также на Стене появились плакаты с Цоем, показывающим средний палец. Таким перформансом поклонники ответили на самовольство фанатов Техника.

Как сообщало ИА Регнум, фанаты умершего Техника нанесли граффити на легендарную Стену Виктора Цоя на Арбате в Москве. Граффити с лицом Цоя перекрывала большая надпись «Техник» и портрет рэпера.

Стену дома №37 на Арбате, выходящую в Кривоарбатский переулок, поклонники Виктора Цоя исписали надписями «Кино», «Цой жив», цитатами из песен и признаниями в любви музыканту. Стена считалась зеркалом эпохи.

Пашу Техника похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть, в тот же день вечером он скончался. 9 апреля тело рэпера доставили из Таиланда в Москву. В свидетельстве о смерти врачи указали «септический шок», к которому привели острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточнённая пневмония.