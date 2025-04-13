Ростов-на-Дону, 13 апреля, 2025, 05:49 — ИА Регнум. В течение ночи российские силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили в четырёх районах Ростовской области воздушную атаку ВСУ. Об этом 13 апреля сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

В Telegram-канале глава области уточнил, что военные уничтожили украинские беспилотники в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском районах.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 12 апреля беспилотники ВСУ поразили в небе над Каменском, Шахтами, а также над Миллеровским, Матвеево-Курганским и Красносулинским районами Ростовской области. Пострадавших не было.

С 8 на 9 апреля над Ростовской областью были сбиты 29 украинских дронов. В городе Аксае в многоквартирном жилом доме на бельевых верёвках на балконе обнаружили упавший украинский беспилотник самолётного типа. Из-за угрозы взрыва жильцов из всех 48 квартир дома эвакуировали. Всего над 11 территориями России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей дежурными средствами ПВО уничтожили 158 вражеских БПЛА.