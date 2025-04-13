Вена, 13 апреля, 2025, 05:39 — ИА Регнум. Заявления генерального секретаря НАТО Марка Рютте о якобы исходящей от России угрозе в космосе по своему содержанию недалеки от новостей жёлтой прессы. Об этом 12 апреля заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

«Дистанция между генеральным секретарём НАТО и журналистами жёлтой прессы всё больше сокращается», — написал он в соцсети Х.

Рютте в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил, что владеет информацией о якобы планах России разместить ядерное оружие в космосе. В статье отмечалось, что им планируется выводить из строя спутники.

Как сообщало ИА Регнум, общественный деятель и популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов заявил, что США постоянно разворачивают дискуссию об угрозах милитаризации космоса под предлогом якобы исходящих от их оппонентов угроз. По словам эксперта, на самом деле Вашингтон таким образом просто пытается компенсировать свои неудачи «на земле».

Президент Владимир Путин выразил недоумение в связи с шумихой на Западе из-за якобы планов России разместить ядерное оружие в космосе. Глава государства подчеркнул, что российская сторона всегда была против милитаризации космоса или размещения там ядерного оружия.