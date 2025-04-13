Стокгольм, 13 апреля, 2025, 05:36 — ИА Регнум. Военные действия на Украине не привели к поражению или ослаблению России, как того хотела западная элита. При этом в полях и лесах увеличиваются могильники — многие украинцы, пропавшие без вести, гниют и становятся кормом для животных. Такое мнение высказал член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV.

ИА Регнум Зеленский, кладбище

«Они гниют в лесах, их едят волки и крысы. Это так недостойно и так печально. И за этим стоит вся наша политическая элита», — признал Берн.

По словам эксперта, конфликт привел к появлению огромных кладбищ на Украине, которые, как и могильники, разрастаются.

«Неужели ненависть к русским настолько сильна, что готова пойти на любые человеческие жертвы?» — недоумевает Ларс Берн.

По словам Берна, когда Россия и Украина обмениваются павшими, украинских военных всегда оказывается больше.

Вероятно, конфликт будет продолжаться еще год. Затем Вооруженные силы Украины развалятся, резюмировал аналитик.

Как сообщало ИА Регнум, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ рассказала о будущем Украины. По её словам, «никакая» судьба не ждёт Украину. Она считает, что территории, которые раньше были частью Украины, будут разделены, как когда-то была поделена Польша.

Украинская афера, в которой участвуют европейские страны, подходит к концу. Армии киевского режима осталось существовать несколько месяцев, заявил генерал французской армии, кавалер ордена Почетного легиона Доминик Делавард.

Глава киевского режима Владимир Зеленский скрывает настоящие потери украинских формирований, чтобы и дальше обогащаться. Такое мнение 9 февраля высказал депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что подконтрольный киевскому режиму город Запорожье постепенно превращается в территорию кладбищ для украинских военных. Согласно открытой информации украинской стороны, здесь похоронены свыше 16 тыс. украинских бойцов.