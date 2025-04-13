Вашингтон, 13 апреля, 2025, 05:00 — ИА Регнум. Ход переговорного процесса по вопросу урегулирования украинского конфликта положительно оценил президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома объявил журналистам 12 апреля.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Посмотрим, что будет, но я думаю, что всё идёт хорошо. Есть момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться», — отметил он.

Кроме того, Трамп пообещал «довольно скорые новости» по данной теме.

Как сообщало ИА Регнум, генерал французской армии, кавалер ордена Почётного легиона Доминик Делавард считает, что в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта Дональд Трамп не находится в позиции силы. В настоящее время США сталкиваются с кризисами в экономике, а ведение боевых действий на Украине и Ближнем Востоке им слишком дорого обходится. Поэтому у России более выгодная позиция на переговорах с США, пояснил он.

Для налаживания диалога России и США важна каждая встреча, каждый откровенный разговор. При этом переговоры Москвы и Вашингтона проходят на фоне стремления ряда стран помешать этому диалогу, подчёркивал спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Президент России Владимир Путин 11 апреля на встрече со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом обсудил урегулирование на Украине. Беседа проходила в Санкт-Петербурге и продлилась более четырёх часов. До этого спецпосланник Трампа дважды встречался с Путиным. Первый визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 февраля. Тогда он провёл переговоры по возвращению бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Они прошли успешно, после чего Вашингтон вернул России программиста Александра Винника, обвинённого в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e. Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Сначала состоялась его встреча с российскими представителями высокого ранга, а затем — с президентом РФ.