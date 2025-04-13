Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по Украине
Трамп об урегулировании конфликта на Украине: всё идёт хорошо
Вашингтон, 13 апреля, 2025, 05:00 — ИА Регнум. Ход переговорного процесса по вопросу урегулирования украинского конфликта положительно оценил президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома объявил журналистам 12 апреля.
«Посмотрим, что будет, но я думаю, что всё идёт хорошо. Есть момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться», — отметил он.
Кроме того, Трамп пообещал «довольно скорые новости» по данной теме.
Как сообщало ИА Регнум, генерал французской армии, кавалер ордена Почётного легиона Доминик Делавард считает, что в переговорах по мирному урегулированию украинского конфликта Дональд Трамп не находится в позиции силы. В настоящее время США сталкиваются с кризисами в экономике, а ведение боевых действий на Украине и Ближнем Востоке им слишком дорого обходится. Поэтому у России более выгодная позиция на переговорах с США, пояснил он.
Для налаживания диалога России и США важна каждая встреча, каждый откровенный разговор. При этом переговоры Москвы и Вашингтона проходят на фоне стремления ряда стран помешать этому диалогу, подчёркивал спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президент России Владимир Путин 11 апреля на встрече со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом обсудил урегулирование на Украине. Беседа проходила в Санкт-Петербурге и продлилась более четырёх часов. До этого спецпосланник Трампа дважды встречался с Путиным. Первый визит Уиткоффа в Россию состоялся 11 февраля. Тогда он провёл переговоры по возвращению бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля. Они прошли успешно, после чего Вашингтон вернул России программиста Александра Винника, обвинённого в отмывании денег через основанную им криптовалютную биржу BTC-e. Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Сначала состоялась его встреча с российскими представителями высокого ранга, а затем — с президентом РФ.