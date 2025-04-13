Штат Нью-Йорк, США, 13 апреля, 2025, 04:49 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт потерпел крушение в штате Нью-Йорк. О ЧП сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

Inge Wallumrød Легкомоторный самолет

«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк. На борту находились шесть человек», — сказано в сообщении.

Предварительно известно о гибели как минимум одного пассажира.

Это уже третья в США авиакатастрофа с жертвами за последние несколько дней.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля потерпел крушение вертолет. Борт рухнул в реку Гудзон. Все шесть человек, которые находились на борту вертолета Bell 206L-4, погибли.

Погибли Агустин Эскобар, его супруга и трое их детей. Тело пилота пока не опознали.

Перед крушением вертолёт находился в воздухе около 12 минут. Борт рухнул в воду без хвостового винта и лопастей несущего винта. По словам очевидцев, вертолёт мотало из стороны в сторону. Затем ветер перевернул его, и он начал падать, разрушаясь на лету.

Ранее небольшой самолет потерпел крушение в городе Бруклин-Парк в американском штате Миннесота. Самолет рухнул на жилой дом, после чего начался сильный пожар. При этом жители не пострадали. Пассажиры и члены экипажа самолета погибли.