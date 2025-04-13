Вашингтон, 13 апреля, 2025, 04:45 — ИА Регнум. Переговоры представителей США и Ирана по вопросу ядерной сделки прошли конструктивно. Об этом 12 апреля сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран и США

В заявлении Белого дома переговоры с участием спецпредставителя президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивена Уиткоффа и посла США в Омане Анны Эскрогимы назвали «очень позитивными и конструктивными».

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи добавил, что стороны близки к созданию основы для будущих переговоров по сделке.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля в Омане прошли переговоры делегаций Ирана и США. На встрече представители стран обсуждали ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По окончании консультаций была достигнута договорённость провести 19 апреля второй раунд переговоров. Аббас Аракчи в интервью иранской гостелерадиокомпании SNN уточнил, что новая встреча между представителями иранской и американской сторон пройдет в Омане, но «её проведение может быть немного в другом месте».

Уиткофф 11 апреля отмечал, что Белый дом готов к поиску компромиссных решений в переговорах с Ираном при обсуждении ядерной программы. По его словам, «красная линия» американской администрации в отношениях с Ираном — не допустить создания этой страной ядерного оружия.