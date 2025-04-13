Москва, 13 апреля, 2025, 04:36 — ИА Регнум. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ рассказала о будущем Украины. По её словам, «никакая» судьба не ждёт Украину. Она считает, что территории, которые раньше были частью Украины, будут разделены, как когда-то была поделена Польша.

ИА Регнум Границы Украины 1991

Симоньян подчеркнула, что России не нужны чужие земли и что РФ заберёт свои территории, где живут люди, которые принадлежат «к нашей культуре, истории и языку и которые хотят жить с нами».

«Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша», — предсказала журналист.

Главред RT отметила, что те земли, «где рады нам», станут частью России. Она также добавила, что между этими территориями будет буферная зона, чтобы те, «кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады».

А то, что будет за этой зоной, «найдется кому поделить между собой», заключила Маргарита Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп хотел бы закончить конфликт на Украине, ему плевать на неё, об этом заявила Симоньян.

Единственным решением украинского конфликта является устранение его первопричин. Об этом, отвечая на вопросы в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума 12 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

31 марта Трамп отметил, что одной из причин конфликта на Украине стало стремление киевского режима добиться членства в Североатлантическом альянсе. По его словам, конфликт на Украине мог стать началом третьей мировой войны, но ситуацию частично удалось взять под контроль.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.