Мадрид, 13 апреля, 2025, 04:18 — ИА Регнум. Замороженные активы Центрального банка РФ можно направить на создание нового оборонного фонда Евросоюза, а также на поддержку Украины. С таким предложением выступил министр экономики Испании Карлос Куэрпо, сообщило 12 апреля агентство Bloomberg.

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции, золотовалютные резервы, заморозка российских активов, ЕС

«Настало время для европейской солидарности, чтобы поддержать Украину и страны восточной линии фронта. Нам нужно вместе инвестировать в оборону, которая является подлинно европейским общественным благом, приносящим пользу нашим гражданам и укрепляющим нашу экономическую безопасность», — предложил он на встрече с коллегами из ЕС в Варшаве.

По словам испанского министра, финансирование проекта будет осуществляться через безвозвратные гранты. Часть замороженных в Европе российских активов планируется использовать для поддержки Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 4 марта министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар признал, что конфискация замороженных активов России станет как для его страны, так и для всего Евросоюза нарушением международного права. Он добавил, что Париж продолжает придерживаться позиции, что замороженные активы по-прежнему принадлежат Банку России.

На прошедшем 2 марта международном саммите в Лондоне западные политики не пришли к единому мнению в вопросе возможного изъятия заблокированных российских активов. Идея хорошая, но есть опасения значительных последствий, считает премьер-министр Польши Дональд Туск.

Президент Владимир Путин отмечал, что незаконное присвоение странами Запада замороженных российских средств и их использование против РФ будет являться воровством и не останется безнаказанным. По словам главы государства, Запад этим только приблизит разрушение системы, которую долго создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание.

На Западе оказались заблокированы около 300 млрд долларов российских активов.