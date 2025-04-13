Испания предложила способ укрепления обороноспособности Европы за счет РФ
Bloomberg: Испания предложила использовать замороженные активы РФ на оборону ЕС
Мадрид, 13 апреля, 2025, 04:18 — ИА Регнум. Замороженные активы Центрального банка РФ можно направить на создание нового оборонного фонда Евросоюза, а также на поддержку Украины. С таким предложением выступил министр экономики Испании Карлос Куэрпо, сообщило 12 апреля агентство Bloomberg.
«Настало время для европейской солидарности, чтобы поддержать Украину и страны восточной линии фронта. Нам нужно вместе инвестировать в оборону, которая является подлинно европейским общественным благом, приносящим пользу нашим гражданам и укрепляющим нашу экономическую безопасность», — предложил он на встрече с коллегами из ЕС в Варшаве.
По словам испанского министра, финансирование проекта будет осуществляться через безвозвратные гранты. Часть замороженных в Европе российских активов планируется использовать для поддержки Украины.
Как сообщало ИА Регнум, 4 марта министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар признал, что конфискация замороженных активов России станет как для его страны, так и для всего Евросоюза нарушением международного права. Он добавил, что Париж продолжает придерживаться позиции, что замороженные активы по-прежнему принадлежат Банку России.
На прошедшем 2 марта международном саммите в Лондоне западные политики не пришли к единому мнению в вопросе возможного изъятия заблокированных российских активов. Идея хорошая, но есть опасения значительных последствий, считает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Президент Владимир Путин отмечал, что незаконное присвоение странами Запада замороженных российских средств и их использование против РФ будет являться воровством и не останется безнаказанным. По словам главы государства, Запад этим только приблизит разрушение системы, которую долго создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание.
На Западе оказались заблокированы около 300 млрд долларов российских активов.