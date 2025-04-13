Вашингтон, 13 апреля, 2025, 04:13 — ИА Регнум. 17-летнего подростка в США подозревают в убийстве родителей ради подготовки убийства главы Белого дома Дональда Трампа. Подробности сообщил телеканал ABC.

Tony Hisgett Полиция США

По информации телеканала, подозреваемый Никита Касап из Висконсина, предположительно, убил отчима и мать, чтобы «завладеть деньгами и получить независимость» для убийства президента Трампа и свержения правительства США.

Полиция 1 марта обнаружила тела 51-летнего Дональда Майера, отчима подростка, и 35-летней Татьяны Касап, его матери, в их доме.

Касапа задержали, ему предъявили обвинения в двух убийствах и сокрытии тел, а также по другим пунктам.

По мнению следователей, парень мог быть вовлечён в подготовку заговора против Трампа и использование оружия массового поражения. В телефоне подозреваемого были обнаружены материалы, имеющие отношение к нацизму, а также документы, в которых он призывал к нападению на главу государства.

Также предполагается, что у молодого человека могли быть сообщники. Судебное заседание, на котором будут предъявлены обвинения, состоится 7 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля 2024 года на Трампа было совершено покушение в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.

15 сентября 2024 года в Уэст-Палм-Бич произошло ещё одно покушение на Трампа. Стрелял 58-летний американский гражданин Райан Уэсли Раут из АК-47, ствол которого он просунул через ограждение гольф-клуба. В президента он не попал. Раута задержали и заключили под стражу.

Выяснилось, что он бывал в Киеве и участвовал в вербовке наёмников в ряды ВСУ. Журнал Newsweek писал, что обвиняемый в покушении на Трампа Уэсли Раут пытался приобрести на Украине реактивный противотанковый гранатомёт или зенитную ракету Stinger.