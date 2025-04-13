Вена, 13 апреля, 2025, 03:43 — ИА Регнум. Попытки австрийского правительства и СМИ «отменить Россию» не увенчались успехом. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

«За время российской спецоперации на Украине Австрия по различным каналам оказала Киеву финансовую помощь примерно на 300 млн евро. Несмотря на антироссийский курс властей страны, большинство австрийцев не разделяют опасений, что РФ может напасть на них. В этом смысле показательно, что рядовые жители продолжают посещать организованные дипломатами мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне», — отметил Любинский в интервью «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что каждый четвёртый житель Австрии придерживается мнения, что конфликт на Украине спровоцировало расширение НАТО на восток.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе дипломатического форума в турецкой Анталье назвал глупой политику международной изоляции России, которую пыталась проводить администрация экс-президента США Джо Байдена. По словам дипломата, нынешний американский лидер Дональд Трамп намного лучше, чем любой другой в Европе, понимает суть украинского конфликта.

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель 14 марта призывала учитывать интересы России при расширении НАТО. Дипломатические инициативы необходимо планировать заранее, чтобы они были доступны в нужный момент, добавила она.

Руководитель Центра G. O. R. K. I. СПбГУ, бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отмечала, что нашла «свою Россию» в деревне после того, как покинула родную страну в сентябре 2020 года.