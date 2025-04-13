Москва, 13 апреля, 2025, 03:33 — ИА Регнум. Мошенники начали взламывать личные кабинеты россиян на портале «Госуслуги». Они представляются сотрудниками поликлиник и предлагают пройти диспансеризацию. Об этом информировали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

Аферисты звонят потенциальной жертве. Для записи на диспансеризацию они просят назвать код из СМС, который необходим для входа в личный кабинет. После получения доступа к аккаунту злоумышленники могут использовать его в своих целях.

В МВД предупреждают, что мошенники могут не ограничиться этим. После звонка от первого мошенника жертве может позвонить другой человек, который сообщит, что личный кабинет был взломан, и предложит связаться со службой «техподдержки», указав поддельный номер телефона.

Пострадавший, осознав, что его аккаунт взломан, в состоянии паники обращается в службу поддержки, которая советует обратиться в Росфинмониторинг, якобы способный помочь вернуть деньги. Там жертве предлагают заполнить заявление, к которому необходимо приложить фотографии банковских карт, с которых впоследствии будут производиться списания.

По информации ТАСС, в МВД рекомендуют использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию для защиты своих данных.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники могут использовать различные уловки, чтобы убедить жертву установить приложения, которые содержат вредоносное программное обеспечение, способное похищать личные данные.

Телефонные мошенники придумали новую схему в несколько этапов с прерыванием звонка, чтобы вызвать доверие у жертвы.

Также обманывают россиян под предлогом замены кода домофона. Злоумышленники представляются сотрудниками управляющей компании, уверяя в необходимости «замены кода домофона», затем отправляют гражданам на телефон некий пароль и просят продиктовать его. Диалог прекращается, как только аферисты получают пароль.