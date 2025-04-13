Лондон, 13 апреля, 2025, 03:19 — ИА Регнум. Большинство западных лидеров, которые ввели санкции против России в 2022 году, уже лишились своих постов разными способами. Мало того, западные рестрикции не уменьшили поддержку российского президента Владимира Путина. Такое заключение сделало британское издание The Guardian.

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции, евросоюз

По мнению обозревателя издания Саймона Дженкинса, экономические санкции, применяемые к России, считаются одними из самых жёстких и, вероятно, неэффективных за всю историю.

«Запрет контактов с Россией не уменьшил внутреннюю поддержку Владимира Путина. Его даже может утешить тот факт, что большинство западных лидеров, которые ввели против него санкции в 2022 году, с тех пор потеряли свои должности», — написал автор.

За последние годы в отставку ушли несколько лидеров стран запада, в числе которых экс-президент США Джо Байден, премьер Британии Борис Джонсон, премьер Италии Марио Драги, премьер Эстонии Кая Каллас. Совсем скоро пост покинет и канцлер Германии Олаф Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, Президент США Дональд Трамп ещё на год продлил действие антироссийских санкций, которые ранее вводил Джо Байден. Речь идёт об указе 14 024 от 15 апреля 2021 года, который был принят из-за якобы «вредоносных» внешнеполитических действий со стороны России. В частности, в данном указе упоминалась заморозка российских активов в стране, а также введение антироссийских санкций.

4 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конгресс страны увеличит давление на администрацию Трампа, чтобы ввести ещё больше ограничений в отношении РФ. Ранее 50 американских сенаторов заявили о готовности ужесточить антироссийские санкции, если Москва не примет участия в мирном урегулировании на Украине.

Владимир Путин заявил, что Запад ввёл против России уже 28 595 санкций, и призвал не рассчитывать на ослабление экономического давления. При этом глава государства неоднократно указывал, что, вопреки санкционным мерам недружественных стран, экономика РФ демонстрирует рост.