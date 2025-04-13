Берлин, 13 апреля, 2025, 03:01 — ИА Регнум. Результаты введения жёстких тарифов вызвали разочарование в советниках у президента США Дональда Трампа. Об этом написала немецкая газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Рост цен рассматривается как чёткий сигнал о том, что тарифная война, развязанная 78-летним президентом Трампом против всего мира, идёт не по плану», — отметили авторы.

В связи с этим некоторые приближённые к главе Белого дома, такие как министр торговли Говард Лютник и советник по торговым вопросам Питер Наварро будут отодвинуты на второй план. Согласно публикации, именно Наварро может стать «козлом отпущения» в случае провала тарифной кампании.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля Трамп объявил о введении с 9 апреля ограничений в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие тарифы в размере 49% планировалось применять к товарам из Камбоджи. Для Вьетнама ставку определили на уровне 46%, для Таиланда — 36%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. Россию и Белоруссию в список не включили. В назначенный срок Трамп заявил о приостановке на 90 дней действия ответных пошлин в отношении более чем 75 стран из-за «реакции людей», которые, по словам американского лидера, «немного перегибают палку», «слишком возбуждены и немного напуганы» происходящим.

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала 3 апреля предрекла тарифную войну из-за пошлин президента США. Она заявила, что введение Трампом пошлин против большинства стран может привести к общему сокращению мирового товарооборота примерно на 1% в 2025 году.

Трамп новыми пошлинами «жёстко нагнул» мировую экономику, а последствия от этого решения будут глобальными, отмечал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что после уничтожения старых торговых цепочек появятся новые.