Москва, 13 апреля, 2025, 02:53 — ИА Регнум. В нескольких бригадах украинской армии военные используют советские 85-мм орудия Д-44, созданные в 1944 году. На вооружение они были приняты через два года. Об этом сообщила «Российская газета».

Иван Шилов ИА Регнум Уничтоженная техника ВСУ

По информации издания, на складах ВСУ до недавнего времени оставались лишь учебные советские боеприпасы. Но польские военные активизировались — у них оказались запасы большого количества осколочно-фугасных снарядов UO-365-KW. Они были отправлены соседям-украинцам.

Также к поставкам Киеву подключилось и военное ведомство Болгарии — украинцам были переданы снаряды с похожим названием UO-365 KV, по некоторым данным выпущенные в конце 80-х годов.

Ранее Польша и Болгария, входившие в организацию Варшавского договора, переправили ВСУ самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», боевые машины пехоты БМП-1, танки Т-72, транспортеры МТ-ЛБ, а также БРДМ-2, БТР-50 и БТР-60.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 11 апреля пожаловался на дефицит средств противовоздушной обороны (ПВО) и попросил у Запада ещё десять систем Patriot.

9 апреля Зеленский заявил о готовности заплатить $30–50 млрд за новые поставки вооружения для ВСУ. Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум предположил, что для покупки вооружения глава киевского режима собирается использовать деньги Европы.

Руководство России не раз заявляло, что накачивание Киева оружием не изменит хода специальной военной операции. В частности, президент Владимир Путин отмечал, что военные поставки киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что помощь Киеву только истощает ресурсы стран, поддерживающих Украину.