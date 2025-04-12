Вашингтон, 13 апреля, 2025, 02:35 — ИА Регнум. Ещё на год в США продлили действующий режим чрезвычайного положения по причине «вредоносных внешнеполитических действий» России. Соответствующий указ за подписью американского лидера Дональда Трампа опубликовали на сайте Федерального реестра США.

Matt H. Wade Белый дом, США

«Продление действия чрезвычайного положения в связи с указанными вредоносными внешнеполитическими действиями правительства Российской Федерации», — указали в документе.

В качестве угроз в указе упомянули попытки вмешательства в выборы, кибератаки и влияние на другие правительства. Также отмечались заморозка российских активов в США и введение антироссийских санкций.

В США чрезвычайное положение было введено указом №14 024 от 15 апреля 2021 года во время правления президента Джо Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, в марте пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп не стал продлевать действие генеральной лицензии минфина, которая позволяла иностранным компаниям рассчитываться за российские энергоресурсы через подсанкционные банки. Генеральная лицензия 8L предоставляла возможность проводить ограниченные операции с некоторыми российскими банками, такими как Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк» и Центральный банк, исключительно для оплаты нефти, газа и угля.

Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что по замыслу Запада антироссийские санкции должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Глава государства отмечал, что, вопреки санкциям недружественных стран, экономика России демонстрирует рост.