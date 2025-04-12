Москва, 13 апреля, 2025, 02:15 — ИА Регнум. Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ заявила, что нельзя всерьез говорить о том, что у РФ есть какие-то договоренности с Соединёнными Штатами, и нельзя всерьез воспринимать это.

Kremlin.ru Владимир Путин и Маргарита Симоньян

По словам Симоньян, очевидно всем, кто следит за геополитической реальностью хотя бы несколько последних лет, что Россия с кем-то о чем-то договаривается.

«Есть армия и флот. И Telegram-канал Дмитрия Медведева. И всё это под началом Владимира Владимировича Путина. Вот наши союзники. Мне этот подход нравится, я его разделяю», — сказала Маргарита Симоньян, комментируя договоренности США и России.

При этом журналист пояснила, что любые подписанные договоры в современном мире — это «декоративный атрибут».

«Всерьез относиться к каким бы то ни было договоренностям, если лидер меняется каждые четыре года и запросто может отменять предыдущие договоренности? Это же смешно», — добавила Симоньян.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и США имеют потенциал для продвижения двусторонних отношений, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, то, что происходит между Россией и администрацией президента США Дональда Трампа, является банальным, но необходимым диалогом, который отсутствовал во времена предыдущего американского президента Джо Байдена, позиционировавшего РФ как непосредственную угрозу для США.

После победы Трампа на выборах Вашингтон взял курс на нормализацию отношений с Москвой. К этому моменту стороны провели несколько раундов переговоров на разных уровнях.

Напряжённость в российско-американских отношениях начала снижаться после состоявшегося 12 февраля телефонного разговора Путина и Трампа. Этот разговор стал первым за 4,5 года и продлился почти полтора часа. В ходе него лидеры обсудили вопрос урегулирования украинского конфликта и договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации двусторонних встреч.