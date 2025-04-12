Москва, 13 апреля, 2025, 02:05 — ИА Регнум. По окончании специальной военной операции Украина утратит свои территории по аналогии с Польшей. Об этом 12 апреля заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина на блюде. Конфликт на Украине. Свинья на торте

«Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была когда-то поделена Польша. Нам же чужого не надо, как это всегда было. Мы заберем своё, свои русские территории. Те земли, где живут люди нашей культуры, нашей истории, нашего языка, которые хотят жить с нами. Вот мы заберем всё то, где нам рады», — отметила она в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Журналист добавила, что посерединке будет буферная зона и что территории за этой зоной найдется кому поделить между собой.

Как сообщало ИА Регнум, спецпредставитель президента США по Украине генерал Кит Келлог в интервью The Times предложил план разделения Украины, сравнив его с разделением Берлина после Второй мировой войны. Согласно его инициативе, войска Великобритании, Франции и России разместятся в разных частях страны. Англо-французские войска — к западу от Днепра, включая Киев, а российские — в других регионах.

Член экспертного совета при комитете Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям политолог Иван Мезюхо заявил, что киевские власти делают всё, чтобы территории Украины перешли в руки других государств. По мнению эксперта, если посмотреть на вопрос будущего Украины футурологически, то Румыния может претендовать на часть украинских территорий, Венгрия нацелена на Закарпатье, Польша постоянно говорит о том, что Львов — это не украинский, а польский город.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что для урегулирования ситуации необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.