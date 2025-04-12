Анталья, Турция, 13 апреля, 2025, 01:50 — ИА Регнум. На дипломатическом форуме в Анталье выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова вызвало ажиотаж. Попасть в зал смогли не все желающие, сообщило 12 апреля «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Отмечается, что ещё за полчаса до начала пресс-конференции начали собираться желающие послушать выступление главы МИД РФ. Вскоре в зале не осталось мест даже для стоявших зрителей.

Охрана отказывалась впускать в помещение не только посетителей форума, но и прессу.

Как сообщало ИА Регнум, 11 апреля Лавров прибыл в Анталью для участия в дипломатическом форуме. У главы МИД были запланированы выступления и ряд двусторонних встреч.

Ведущий форума в Анталье назвал Лаврова «дипломатической рок-звездой». Он указал на многолетний дипломатический опыт главы российского ведомства и отметил, что дипломат, по всей видимости, занимает второе место по популярности среди участников мероприятия после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ведущий в шутку предложил провести в 2026 году сессию с Лавровым на стадионе, вмещающем 14 тыс. человек.