Москва, 13 апреля, 2025, 01:45 — ИА Регнум. Россиянин, освобожденный в Тунисе после пребывания в местной тюрьме с ноября 2024 года, рассказал, что его вместе с соотечественниками задержали за то, что у них на окне в доме вместо занавески была картонка.

Иван Шилов ИА Регнум Тюрьма

Парень заверил, что туристы ничего не нарушали, тем более местных законов.

«Нам после ареста сказали, в чём наше нарушение: у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую шторку, закрыли окно картоном», — рассказал бывший заключенный «РИА Новости».

Он предположил, что кто-то из местных расценил картонку на окне вместо шторы опасным явлением и обратился в полицию. Именно на этом основании группу туристов из России задержали, считает собеседник.

12 апреля группа россиян вернулась из Туниса в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года российские туристы отправились в Хайдру, чтобы посетить развалины античного города. Через несколько дней связь с ними пропала. Позже выяснилось, что их арестовали, а затем поместили в тюрьму «Морнагия».

Власти Туниса не объяснили россиянам причину задержания и не предоставили им переводчика с арабского языка.

В конце января российское посольство в Тунисе сообщало, что задержанные россияне находятся в пяти пенитенциарных учреждениях страны. Родственники и близкие задержанных обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой об их освобождении.

11 апреля следственный судья Туниса принял решение об освобождении 11 россиян. Решение об освобождении принято в результате следствия, в ходе которого была доказана непричастность россиян к терроризму.